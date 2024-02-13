Анна Михайлова 1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.
1743 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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