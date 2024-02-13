Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно