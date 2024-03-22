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Никита Григорьев

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

1715 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1742 ст.

Отец: Григорий Спиридонов

Мать: Ефросинья Ерофеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Анисимова

Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1771 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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