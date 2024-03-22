Никита Григорьев
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смерти1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: Григорий Спиридонов
Мать: Ефросинья Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Анисимова
Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1771 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область