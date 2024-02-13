Ефросинья Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Спиридонов
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Спиридонов
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Спиридонов
Рождение ребёнка
24.11.1742 ст.
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Спиридонов
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Спиридонов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Спиридонов
Смерть
Неизвестно