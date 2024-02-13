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Ефросинья Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1742 ст.

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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