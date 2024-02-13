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Даниил Алексеев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

03.01.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Митрофанова

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Гликерия Данилова

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Прасковья Данилова

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Домника Данилова

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1800 ст.

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1805 ст.

Сын: Никифор Данилов

Мать ребёнка: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.01.1849 ст.
Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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