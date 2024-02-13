Даниил Алексеев
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти03.01.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Акулина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Гликерия Данилова
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Прасковья Данилова
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Домника Данилова
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
22.07.1800 ст.
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
13.03.1805 ст.
Сын: Никифор Данилов
Мать ребёнка: Агафья Митрофанова
Смерть
03.01.1849 ст.
От старости