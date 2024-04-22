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Елена Алексеева

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1803 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1806 ст.

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1813 ст.

Сын: Кондратий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Выдана в замужество, в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Смерть
Неизвестно
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