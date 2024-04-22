Елена Алексеева
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
19.02.1803 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
11.11.1806 ст.
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
10.03.1813 ст.
Сын: Кондратий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Федоров
Выдана в замужество, в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Смерть
Неизвестно