Акулина Емельянова
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьев
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Александра Васильева сына Александрова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Даниил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Меланья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
26.04.1778 ст.
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Смерть
1784 ст.
Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область