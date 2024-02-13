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Акулина Емельянова

Место рождения

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

1784 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Александра Васильева сына Александрова
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Даниил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Меланья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1778 ст.

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1784 ст.
Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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