Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850
Отец: Зайцев Иван Максимович
Бракосочетание
05.04.1867
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Парамонов Егор Максимович
Отец ребёнка: Парамонов Максим Ильич
Рождение ребёнка
19.02.1878
Сын: Парамонов Пётр Максимович
Отец ребёнка: Парамонов Максим Ильич
Бракосочетание
09.11.1894
Смерть
Неизвестно