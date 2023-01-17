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Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850

Отец: Зайцев Иван Максимович

Мать: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.04.1867

Муж: Парамонов Максим Ильич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Парамонов Егор Максимович

Отец ребёнка: Парамонов Максим Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1878

Сын: Парамонов Пётр Максимович

Отец ребёнка: Парамонов Максим Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Горматов Николай Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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