Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Бракосочетание
11.04.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1850
Дочь: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: (Зайцева) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
04.02.1858
Дочь: (Зайцева) Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зайцев Илья Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.01.1863
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1865
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
30.06.1868
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Смерть
Неизвестно