Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.04.1849

Муж: Зайцев Иван Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1850

Дочь: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: (Зайцева) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1858

Дочь: (Зайцева) Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зайцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1863

Сын: Зайцев Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1865

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1868

Сын: Зайцев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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