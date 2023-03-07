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Зайцев Иван Максимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зайцев Максим Самойлович

Мать: Зайцева Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.04.1849

Жена: Зайцева Авдотья Семёновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1850

Дочь: Парамонова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1858

Дочь: Агапия Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зайцев Илья Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1863

Сын: Зайцев Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1865

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1868

Сын: Зайцев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.01.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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