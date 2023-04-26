Парамонов Пётр Максимович
Место рождения
Дата рождения19.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: (Парамонова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.04.1905
Дочь: (Парамонова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Парамонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Парамонов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.04.1916
Дочь: (Парамонова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно