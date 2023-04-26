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Парамонов Пётр Максимович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1878

Отец: Парамонов Максим Ильич

Мать: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: (Парамонова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1905

Дочь: (Парамонова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Парамонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Парамонов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1916

Дочь: (Парамонова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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