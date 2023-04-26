Парамонов Максим Ильич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Парамонов Илья Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Парамонов Иван Максимович
Мать ребёнка: Парамонова Анна Васильевна
Бракосочетание
05.04.1867
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Парамонов Егор Максимович
Мать ребёнка: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1878
Сын: Парамонов Пётр Максимович
Мать ребёнка: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно