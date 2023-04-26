Парамонов Максим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Максим Ильич

Парамонов Максим Ильич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Парамонов Илья Петрович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Парамонов Иван Максимович

Мать ребёнка: Парамонова Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.04.1867

Жена: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Парамонов Егор Максимович

Мать ребёнка: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1878

Сын: Парамонов Пётр Максимович

Мать ребёнка: Парамонова (Зайцева) Елена Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.