Пасынков Софон (Софонко) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Софон (Софонко) Петров

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Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1645 и 1653

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1645 и 1653

Отец: Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Иван Софонеев

Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Пасынков Василий Софонеев

Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Пасынков Семен Софонеев

Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Фетинья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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