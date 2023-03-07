Пасынков Софон (Софонко) Петров
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1645 и 1653
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1645 и 1653
Отец: Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Пасынков Василий Софонеев
Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Пасынкова Фетинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Фетинья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721