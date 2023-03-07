Пасынков Семен Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров
Мать: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Пасынков Меркурий Семенов
Мать ребёнка: Пасынкова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Пасынкова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Пасынкова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721