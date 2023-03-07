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Пасынков Семен Софонеев

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Мать: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пасынков Меркурий Семенов

Мать ребёнка: Пасынкова Настасья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Пасынков Гаврило Семенов

Мать ребёнка: Пасынкова Настасья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Пасынков Козьма Семенов

Мать ребёнка: Пасынкова Настасья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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