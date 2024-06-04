Пасынкова Фетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Фетинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1647

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1645 и 1653 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Иван Софонеев

Отец ребёнка: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Отец ребёнка: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Пасынков Василий Софонеев

Отец ребёнка: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Пасынков Семен Софонеев

Отец ребёнка: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717

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