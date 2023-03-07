Пасынков Василий Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров
Мать: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Пасынков Селиверст Васильев
Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Оксинья Васильева
Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова
поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова
поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717