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Пасынков Василий Софонеев

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Мать: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Пасынков Селиверст Васильев

Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Оксинья Васильева

Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова

поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Пасынков Мирон Васильев

Мать ребёнка: Пасынкова Оксинья Федорова

поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Оксинья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над речкой Суею, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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