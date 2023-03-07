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Пасынков Иван Софонеев

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Мать: Пасынкова Фетинья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Пасынков Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Пасынков Александр Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Пасынков Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
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