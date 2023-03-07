Пасынков Иван Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Пасынков Софон (Софонко) Петров
Мать: Пасынкова Фетинья
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Пасынков Александр Иванов
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717