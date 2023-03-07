Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов

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Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1645 и 1653

Сын: Пасынков Софон (Софонко) Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Пасынков Матвей Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Пасынков Савелий (Савка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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