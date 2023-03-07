Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1645 и 1653
Сын: Пасынков Софон (Софонко) Петров
Мать ребёнка: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Пасынков Савелий (Савка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662