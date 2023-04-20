Шармар Прокопий Степанович
Место рожденияУкраина, Черкасская обл., д. Лука
Дата рождения06.07.1885
Дата смерти30.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1885
Отец: Шармар Степан Кузьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Украина, Черкасская обл., д. Лука
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Шармар Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шармар Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шармар Ульяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
10.09.1919
Дочь: Бугаева Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
Рождение ребёнка
13.09.1922
Дочь: Вожжова Софья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1924
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1930
Сын: Шармар Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шармар Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шармар Татьяна Миновна
Смерть
30.12.1956
г. Норильск