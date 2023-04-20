Шармар Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШармар Прокопий Степанович

Шармар Прокопий Степанович

avatar

Место рождения

Украина, Черкасская обл., д. Лука

Дата рождения

06.07.1885

Дата смерти

30.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1885

Отец: Шармар Степан Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Украина, Черкасская обл., д. Лука
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Шармар Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шармар Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шармар Ульяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Бугаева Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.09.1922

Дочь: Вожжова Софья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Шармар Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1930

Сын: Шармар Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шармар Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шармар Татьяна Миновна

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шармар Татьяна Миновна

Смерть
30.12.1956
г. Норильск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close