Шармар (Кравец) Татьяна Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШармар (Кравец) Татьяна Миновна

Шармар (Кравец) Татьяна Миновна

avatar

Место рождения

Украина, с. Софиевка, Черкасская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравец Мина

Мать: Кравец Параска

Украина, с. Софиевка, Черкасская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Шармар Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шармар Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шармар Ульяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Бугаева Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.09.1922

Дочь: Вожжова Софья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Шармар Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1930

Сын: Шармар Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шармар Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович

д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шармар Прокопий Степанович

Смерть
Неизвестно
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close