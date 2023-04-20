Шармар (Кравец) Татьяна Миновна
Место рожденияУкраина, с. Софиевка, Черкасская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравец Мина
Мать: Кравец Параска
Украина, с. Софиевка, Черкасская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Шармар Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шармар Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шармар Ульяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
Украина, г. Киев
Рождение ребёнка
10.09.1919
Дочь: Бугаева Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1922
Дочь: Вожжова Софья Прокопьевна
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1924
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1930
Сын: Шармар Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шармар Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Шармар Прокопий Степанович
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край