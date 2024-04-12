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Шармар Дмитрий Прокопьевич

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Место рождения

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

12.08.1976

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Шармар Прокопий Степанович

Мать: Шармар Татьяна Миновна

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.1976
г. Междуреченск
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