Шармар Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1912
Дата смерти12.08.1976
ПолМужской
Отец
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Отец: Шармар Прокопий Степанович
Мать: Шармар Татьяна Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.1976
г. Междуреченск