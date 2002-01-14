Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1919
Дата смерти14.01.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1947
Дочь: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
19.04.1951
Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович
Смерть
14.01.2002
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край