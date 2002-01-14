Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

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Место рождения

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.09.1919

Дата смерти

14.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919

Отец: Шармар Прокопий Степанович

Мать: Шармар (Кравец) Татьяна Миновна

Чумница, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
25.12.1947

Дочь: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
19.04.1951

Сын: Бугаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
15.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Смерть
14.01.2002
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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