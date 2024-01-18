Бугаев Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1916
Дата смерти12.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1947
Дочь: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.04.1951
Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна
Смерть
12.03.1967
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край