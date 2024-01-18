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Бугаев Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1916

Дата смерти

12.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
25.12.1947

Дочь: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.04.1951

Сын: Бугаев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

Смерть
12.03.1967
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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