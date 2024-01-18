Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Бугаев Владимир Иванович
Бугаев Владимир Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1951
Пол
Мужской
Отец
Бугаев Иван Иосифович
1916 г.р.
Мать
Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1951
Отец:
Бугаев Иван Иосифович
Мать:
Бугаева Прасковья Прокопьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия