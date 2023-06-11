Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1947
Дата смерти11.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1967
Рождение ребёнка
01.05.1970
Рождение ребёнка
08.02.1977
Оротукан, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
11.06.2023
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край