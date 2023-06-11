Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1947

Дата смерти

11.06.2023

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1947

Отец: Бугаев Иван Иосифович

Мать: Бугаева (Шармар) Прасковья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Анатолий Львович

Рождение ребёнка
14.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисовский Анатолий Львович

Рождение ребёнка
01.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисовский Анатолий Львович

Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисовский Анатолий Львович

Оротукан, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
11.06.2023
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.