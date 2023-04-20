Шармар Алексей Прокопьевич
Место рожденияУкраина, г. Киев
Дата рождения1916
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Шармар Прокопий Степанович
Мать: Шармар Татьяна Миновна
Украина, г. Киев
Смерть
02.02.1942
д. Новоселье, Старорусский р-н, Новгородской обл.
Учасник Демянской операции, погиб 2 февраля 1942 года в районе д. Новоселье, Старорусского р-на, новгородской обл. В 50-60 годы останки воинов с братского захоронения д. Новоселье перезахоронены на во... Показать все