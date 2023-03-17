Шармар Сергей Прокопьевич
Место рожденияд.Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Дата рождения20.02.1930
Дата смерти19.12.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Отец: Шармар Прокопий Степанович
Мать: Шармар Татьяна Миновна
д.Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1954
Сын: Шармар Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна
г.Норильск
Рождение ребёнка
09.04.1956
Дочь: Кузьмич Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна
г. Норильск
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Тарасова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
19.12.1990
с. Рождественское, Казачинский р-н, Красноярский край