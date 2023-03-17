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Шармар Сергей Прокопьевич

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Место рождения

д.Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Шармар Прокопий Степанович

Мать: Шармар Татьяна Миновна

д.Чумница, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Шармар Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна

г.Норильск
Рождение ребёнка
09.04.1956

Дочь: Кузьмич Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна

г. Норильск
Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Тарасова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Шармар Октябрина Нефёдовна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
19.12.1990
с. Рождественское, Казачинский р-н, Красноярский край