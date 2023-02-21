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Никифоров Андрей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Степанов Никифор

Мать: Пелагея

Бракосочетание
13.07.1883

Жена: Ефросинья Даниловна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Андреев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.07.1890

Сын: Андреев Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
06.05.1894

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Никифоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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