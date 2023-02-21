Никифоров Андрей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Степанов Никифор
Мать: Пелагея
Бракосочетание
13.07.1883
Жена: Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
01.02.1889
Сын: Андреев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
18.07.1890
Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
06.05.1894
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Никифоров Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Ефросинья Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно