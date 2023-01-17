(Исаева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Степанов Никифор
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никифоров Алексей
Отец ребёнка: Степанов Никифор
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865
Сын: Никифоров Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Степанов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Степанов Никифор
Смерть
Неизвестно