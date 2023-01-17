((Никифорова)) Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти28.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Степанов Никифор
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
22.02.1885
Сын: Леонтьев Василий Данилович
Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.03.1888
Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Данииловна
Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов (домрачев) Егор Данилович
Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Данииловна
Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Смерть
28.11.1918
Причина смерти: по старости