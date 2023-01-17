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((Никифорова)) Марина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

28.11.1918

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Степанов Никифор

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Леонтьев Василий Данилович

Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Данилов Гаврил Данилович

Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Данииловна

Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов (домрачев) Егор Данилович

Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Данииловна

Отец ребёнка: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
28.11.1918
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: по старости
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