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Данилов Гаврил Данилович

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Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

11.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Мать: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
10.07.1913

Жена: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Военная служба
18.07.1914
Себеусадская волость
17 июля 1914 был первый призыв. 19 июля в Царевококшайск прибыло 241 призывник из Себеусадской волости. 20 сентября 1914 г. последовал приказ о новом призыве: «Для пополнения запасных батальонов и н... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Данилов Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная служба
1916
Данилов Гавриил Данилович, 1888 г.р., мл. унтер-офицер, 105-й пех. Оренбургский п.; 307-й пол. зап. госпиталь, м.р.: Себеусадская в., д. Кумужъял, ранен пулей навылет в левую руку 1916.06.09 под шлюзо... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1917

Сын: Данилов Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Гаврилов (данилов) Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
Неизвестно
Колокуда, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учитель
Вступление в партию
Неизвестно
с 1917 по 1918 состоял членом партии социал-революционеров
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
в 1919-1921 годах служил в РККА в Горьком и Казани
Смерть
11.04.1938
Сусловский ОЛП
Причина смерти: Умер в ГУЛАГе
Похороны
Неизвестно
Суслово
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