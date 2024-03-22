Данилов Гаврил Данилович
Место рождения
Дата рождения21.03.1888
Дата смерти11.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Отец: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Мать: Марина Никифоровна
Бракосочетание
10.07.1913
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Военная служба
18.07.1914
Себеусадская волость
17 июля 1914 был первый призыв. 19 июля в Царевококшайск прибыло 241 призывник из Себеусадской волости. 20 сентября 1914 г. последовал приказ о новом призыве: «Для пополнения запасных батальонов и н... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1914
Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна
Военная служба
1916
Данилов Гавриил Данилович, 1888 г.р., мл. унтер-офицер, 105-й пех. Оренбургский п.; 307-й пол. зап. госпиталь, м.р.: Себеусадская в., д. Кумужъял, ранен пулей навылет в левую руку 1916.06.09 под шлюзо... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1917
Сын: Данилов Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Гаврилов (данилов) Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Мавра Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Колокуда, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учитель
Вступление в партию
Неизвестно
с 1917 по 1918 состоял членом партии социал-революционеров
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
в 1919-1921 годах служил в РККА в Горьком и Казани
Смерть
11.04.1938
Сусловский ОЛП
Причина смерти: Умер в ГУЛАГе
Похороны
Неизвестно
Суслово