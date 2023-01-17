Леонтьев Даниил Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Даниил Леонтьевич

Леонтьев Даниил Леонтьевич

avatar

Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

11.01.1843

Дата смерти

01.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1843

Отец: Сергеев Леонтий

Мать: Агрипина Матрена

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Леонтьев Василий Данилович

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Данилов Гаврил Данилович

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Данииловна

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Данииловна

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов (домрачев) Егор Данилович

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1915
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close