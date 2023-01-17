Леонтьев Даниил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1843
Дата смерти01.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1843
Отец: Сергеев Леонтий
Мать: Агрипина Матрена
Рождение ребёнка
22.02.1885
Сын: Леонтьев Василий Данилович
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
21.03.1888
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Данииловна
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Данииловна
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов (домрачев) Егор Данилович
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1915
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости