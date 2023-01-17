Сергеев Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Агрипина Матрена
Рождение ребёнка
21.07.1842
Сын: Леонтьев Гаврила
Мать ребёнка: Агрипина Матрена
Рождение ребёнка
11.01.1843
Сын: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Мать ребёнка: Агрипина Матрена
Рождение ребёнка
01.02.1850
Мать ребёнка: Агрипина Матрена
Смерть
Неизвестно