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Сергеев Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Агрипина Матрена

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.07.1842

Сын: Леонтьев Гаврила

Мать ребёнка: Агрипина Матрена

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.01.1843

Сын: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Мать ребёнка: Агрипина Матрена

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.02.1850

Сын: Леонтьев Трофим Спиридон

Мать ребёнка: Агрипина Матрена

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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