(Ильина) Агрипина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти26.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий
Рождение ребёнка
21.07.1842
Сын: Леонтьев Гаврила
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий
Рождение ребёнка
11.01.1843
Сын: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий
Рождение ребёнка
01.02.1850
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий
Смерть
26.12.1882
Причина смерти: Естественная смерть/старость