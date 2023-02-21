(Ильина) Агрипина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильина) Агрипина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

26.12.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.07.1842

Сын: Леонтьев Гаврила

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.01.1843

Сын: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.02.1850

Сын: Леонтьев Трофим Спиридон

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
26.12.1882
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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