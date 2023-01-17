Данилов (Домрачев) Егор Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Даниил Леонтьевич
Мать: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Данилов (домрачев) Семен Егорович
Мать ребёнка: Александра Никитьична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Никитьична
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 19-й Сибирский стр. Воинское звание: Рядовой Первая Мировая война
Смерть
1918
Причина смерти: Туберкулез