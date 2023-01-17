Данилов (Домрачев) Егор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов (Домрачев) Егор Данилович

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Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Даниил Леонтьевич

Мать: Марина Никифоровна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Данилов (домрачев) Семен Егорович

Мать ребёнка: Александра Никитьична

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Никитьична

Военная служба
Неизвестно
Род войск: 19-й Сибирский стр. Воинское звание: Рядовой Первая Мировая война
Смерть
1918
Причина смерти: Туберкулез
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