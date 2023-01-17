Степанов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никифоров Алексей
Мать ребёнка: Пелагея
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865
Сын: Никифоров Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
До 1883