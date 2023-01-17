Степанов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никифоров Алексей

Мать ребёнка: Пелагея

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865

Сын: Никифоров Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
До 1883
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