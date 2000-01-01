((Андреева)) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Никифоров Андрей Никифорович
Мать: Ефросинья Даниловна
Бракосочетание
20.04.1914
Муж: Терентьев Павел
Павел Терентьев 25 лет, запасный солдат д. Лапка-Сола. Аннастасия, дочь Андрея Никифорова. умершего, ей 28 лет, из Пектубайсолы.
Смерть
Неизвестно