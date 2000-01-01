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((Андреева)) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Никифоров Андрей Никифорович

Мать: Ефросинья Даниловна

Бракосочетание
20.04.1914

Муж: Терентьев Павел

Павел Терентьев 25 лет, запасный солдат д. Лапка-Сола. Аннастасия, дочь Андрея Никифорова. умершего, ей 28 лет, из Пектубайсолы.
Смерть
Неизвестно
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