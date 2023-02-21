((Данилова)) Ефросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Данилова)) Ефросинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Степанов Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1883

Муж: Никифоров Андрей Никифорович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Андреев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.07.1890

Сын: Андреев Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
06.05.1894

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Никифоров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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