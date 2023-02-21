((Данилова)) Ефросинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Степанов Данил
Бракосочетание
13.07.1883
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
01.02.1889
Сын: Андреев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
18.07.1890
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
06.05.1894
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Никифоров Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифорович
Смерть
Неизвестно