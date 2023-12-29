Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1897
Дата смерти13.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1897
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
01.07.1920
Сын: Гринац Владислав Стефанович
Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович
Рождение ребёнка
09.04.1923
Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович
Рождение ребёнка
06.03.1939
Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович
Смерть
13.05.1985
Причина смерти: Дорожное происшествие