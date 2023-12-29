Гринац (Никифорова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринац (Никифорова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1897

Дата смерти

13.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1897

Отец: Никифоров Петр Фёдорович

Мать: Никифорова Александра Анфимовна

Бракосочетание
1919

Муж: Гринац Стефан Трофимович

Рождение ребёнка
01.07.1920

Сын: Гринац Владислав Стефанович

Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович

Рождение ребёнка
09.04.1923

Сын: Гринац Борис Стефанович

Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович

Рождение ребёнка
06.03.1939

Сын: Гринац Эмиль Стефанович

Отец ребёнка: Гринац Стефан Трофимович

Смерть
13.05.1985
Причина смерти: Дорожное происшествие

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