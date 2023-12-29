Никифоров Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Михаил Петрович
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна
Смерть
1918