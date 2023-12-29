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Никифоров Петр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Павел Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Никифоров Пётр Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Анфимовна

Смерть
1918

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