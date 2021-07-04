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Гринац Эмиль Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1939

Дата смерти

04.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: Гринац Стефан Трофимович

Мать: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Бракосочетание
29.04.1967

Жена: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.08.1976

Сын: Гринац Юрий Эмильевич

Мать ребёнка: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна

Смерть
04.07.2021
Смерть наступила в 18:00 в реанимационном отделении. Лежал в хирургическом отделении Люберецкой городской больницы (4 этаж палата 409 )

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