Гринац Эмиль Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1939
Дата смерти04.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939
Бракосочетание
29.04.1967
Рождение ребёнка
28.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1976
Мать ребёнка: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна
Смерть
04.07.2021
Смерть наступила в 18:00 в реанимационном отделении. Лежал в хирургическом отделении Люберецкой городской больницы (4 этаж палата 409 )