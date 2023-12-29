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Гринац Стефан Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1883

Дата смерти

06.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1883

Отец: Гринац Трофим Яковлевич

Мать: Гринац Евдокия Саввишна

Бракосочетание
1919

Жена: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1920

Сын: Гринац Владислав Стефанович

Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1923

Сын: Гринац Борис Стефанович

Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1939

Сын: Гринац Эмиль Стефанович

Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Смерть
06.02.1946

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