Гринац Стефан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1883
Дата смерти06.02.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1883
Отец: Гринац Трофим Яковлевич
Мать: Гринац Евдокия Саввишна
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
01.07.1920
Сын: Гринац Владислав Стефанович
Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1923
Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.03.1939
Мать ребёнка: Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Смерть
06.02.1946