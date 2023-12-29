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Гринац Евдокия Саввишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринац ?

Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришко (Гринац) Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринац Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Гринац Николай Трофимович

Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Гринац Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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