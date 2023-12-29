Гринац Евдокия Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринац ?
Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришко (Гринац) Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Гринац Николай Трофимович
Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1883
Отец ребёнка: Гринац Трофим Яковлевич
Смерть
Неизвестно