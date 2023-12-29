Гринац Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Гринац Николай Трофимович
Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна
Рождение ребёнка
01.08.1883
Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринац ?
Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришко Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринац Евдокия Саввишна
Смерть
Неизвестно