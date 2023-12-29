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Гринац Трофим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Гринац Николай Трофимович

Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна

Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Гринац Стефан Трофимович

Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринац ?

Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришко Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Гринац Евдокия Саввишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринац Евдокия Саввишна

Смерть
Неизвестно
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