Гринац Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1895
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Гринац Трофим Яковлевич
Мать: Гринац Евдокия Саввишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1895
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Матяш (Гринац) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Гринац (Воронина) Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: (Гринац) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Гринац (Воронина) Александра Илларионовна