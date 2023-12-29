Гринац Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринац Николай Трофимович

Гринац Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1895

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Гринац Трофим Яковлевич

Мать: Гринац Евдокия Саввишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринац (Воронина) Александра Илларионовна

Смерть
Около 1895
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Матяш (Гринац) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Гринац (Воронина) Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: (Гринац) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Гринац (Воронина) Александра Илларионовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.