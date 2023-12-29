Гринац (Воронина) Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиОколо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1899
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Матяш (Гринац) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гринац Николай Трофимович
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: (Гринац) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Гринац Николай Трофимович