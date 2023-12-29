Гринац (Воронина) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринац (Воронина) Александра Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Около 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринац Николай Трофимович

Смерть
Около 1899
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Матяш (Гринац) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гринац Николай Трофимович

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: (Гринац) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Гринац Николай Трофимович

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