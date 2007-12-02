Гринац Владислав Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1920
Дата смерти02.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920
Бракосочетание
07.07.1955
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
05.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна
Смерть
02.12.2007
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости