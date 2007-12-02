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Гринац Владислав Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1920

Дата смерти

02.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920

Отец: Гринац Стефан Трофимович

Мать: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Бракосочетание
07.07.1955

Жена: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
05.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна

Смерть
02.12.2007
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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