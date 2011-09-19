Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Россия, г. Ставрополь, ул. Мавринская, д. 129

Дата рождения

03.08.1929

Дата смерти

19.09.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929

Отец: Сенченко Константин Иосифович

Мать: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна

Образование
С 01.09.1937 по 01.06.1947
Ученица средней школы
Образование
Между 01.?.1947 и 01.?.1952 ст.
Студентка Медицинского института
Бракосочетание
07.07.1955

Муж: Гринац Владислав Стефанович

Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринац Владислав Стефанович

Рождение ребёнка
05.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринац Владислав Стефанович

Смерть
19.09.2011
Причина смерти: Рак

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