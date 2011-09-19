Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна
Место рожденияРоссия, г. Ставрополь, ул. Мавринская, д. 129
Дата рождения03.08.1929
Дата смерти19.09.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929
Образование
С 01.09.1937 по 01.06.1947
Ученица средней школы
Образование
Между 01.?.1947 и 01.?.1952 ст.
Студентка Медицинского института
Бракосочетание
07.07.1955
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринац Владислав Стефанович
Рождение ребёнка
05.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринац Владислав Стефанович
Смерть
19.09.2011
Причина смерти: Рак