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Сенченко Константин Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Сенченко Глеб Константинович

Мать ребёнка: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1929

Дочь: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна

Смерть
Неизвестно

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