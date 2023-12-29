Сенченко Константин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1926
Сын: Сенченко Глеб Константинович
Мать ребёнка: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
03.08.1929
Дочь: Гринац (Сенченко) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна
Смерть
Неизвестно