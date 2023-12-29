Никифорова Александра Анфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Михаил Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Гринац (Никифорова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович
Смерть
1928