Никифорова Александра Анфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Александра Анфимовна

Никифорова Александра Анфимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Павел Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Никифоров Пётр Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Гринац (Никифорова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Фёдорович

Смерть
1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.