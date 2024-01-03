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Хрулёв Михайла Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Хрулёв Анисим Меркулов

Мать: Хрулёв Марья Фотеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёв Евфимия Стефанова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Хрулёв Антон Михайлов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Хрулёв) Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Хрулёв Иван Михайлов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Михайлов

Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Хрулёв) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Хрулёв) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова

Смерть
Неизвестно

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