Хрулёв Михайла Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1736
Отец: Хрулёв Анисим Меркулов
Мать: Хрулёв Марья Фотеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулёв Евфимия Стефанова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Хрулёв) Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хрулёв Иван Михайлов
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Михайлов
Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Хрулёв) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Хрулёв) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Хрулёв Евфимия Стефанова
Смерть
Неизвестно